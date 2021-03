Pas plus de 50 clients, même chez Ikea ou Décathlon, et exclusivement sur réservation Entreprises & Start-up05:24 Charlotte Mikolajczak

© Bernard Demoulin La norme d’un client par 10 m² de surface de vente reste de rigueur. Mais une règle a été ajoutée : avec un maximum absolu de 50 personnes.

À partir de ce samedi et jusqu’au dimanche 25 avril, c’est sur rendez-vous, et uniquement sur rendez-vous, que les clients pourront être accueillis dans les magasins dits non essentiels. Cela permettra sans doute à certaines boutiques ayant des clients fidèles de faire quand même quelques ventes, mais pas aux magasins de grande capacité.