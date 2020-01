Patrick Bontinck, le CEO de Visit.Brussels est l'Invité Eco du week-end.

Diplômé de la prestigieuse école hôtelière de Lausanne, Patrick Bontinck a commencé sa carrière au sein du groupe familial belge Martin’s Hotel. "On est passé de 5 à 10 hôtels en 15 ans de temps, explique celui qui deviendra le bras droit du patron John Martin, avant de prendre la direction de ce qu’on appelait à l’époque le BITC, l’organisme en charge des congrès et du tourisme à la Ville de Bruxelles. En 2014, la compétence devient régionale. Patrick Bontinck est aujourd’hui à la tête d’un organisme indépendant public, désormais nommé Visit.Brussels et qui emploie plus de 180 personnes. "Notre mission a encore été élargie puisque dans l’accord du nouveau gouvernement bruxellois, nous devons gérer l’ensemble du city marketing de la Région, explique-t-il. Nous sommes aussi mandatés par les communautés flamande et française pour faire la promotion de la culture à Bruxelles. Cela permet d’avoir plus de cohérence."