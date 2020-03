Paul Windey, président du Conseil national du travail (CNT), organe important pour les partenaires sociaux, revient sur la gestion de la crise, et sur le point épineux des certificats médicaux, pour lesquels la réunion du jour n'a pas encore permis de trouver de solution.

Il est à un mois de la retraite… Après plus de 20 ans passés à la tête du Conseil national du travail (CNT), Paul Windey vit “la période la plus compliquée” de sa vie professionnelle. Plus que jamais, les partenaires sociaux ont un grand rôle à jouer dans la crise que l’on traverse. Entretien.

Un des sujets chauds du moment concerne les certificats médicaux, qui ont crû de manière très importante…