Entreprises & Start-upAnalyse Pénurie de talents : "La Belgique manque de vision et d’ambition" François Mathieu

La pénurie de talents s’accroît en Belgique, surtout en Flandre. L’enquête de Manpower fait entrer les professionnels de la santé et les managers dans la liste des postes les plus difficiles à pourvoir. Gouvernement, entreprises et syndicats jouent-ils leur rôle pour combler le fossé ?