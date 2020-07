Pendant un mois, La Libre Eco propose chaque semaine une série estivale. Après le “Tourisme made in Belgium”, place à “Tous en ligne !” avec ces entreprises qui, en raison du coronavirus, sont passées aux ventes sur Internet ou ont accéléré le mouvement. Pour commencer, pleins feux sur “ces produits indémodables” avant les “Jeunes, chercheurs et prometteurs” qui vont repenser et améliorer le monde de demain. Rendez-vous lundi pour notre second volet sur l’enseigne de bricolage Brico.

De nouvelles marques et de nouveaux métiers se sont découverts une passion pour l’e-shopping pendant le confinement. Pépinières et jardineries sont de ceux-là. Quand bien même la logistique demeure compliquée...