ING Belgique a désigné Peter Adams à la tête de la filiale, en succession à Erik Vanden Eyden, apprend-on ce jeudi par voie de communiqué.

L'homme de 44 ans prendra ses fonctions le 2 janvier 2021. Hans De Munck, CEO ad interim depuis début octobre, deviendra pour sa part CFO.

"Nous nous réjouissons de la nomination de Peter Adams en tant que CEO d’ING en Belgique. Nous continuons à intensifier nos efforts de digitalisation, nos investissements dans le mobile, les contact centres et les plateformes de conseil à distance. Sa vaste expérience dans le secteur financier et sa collaboration avec de nombreuses banques dans divers rôles y contribueront largement", commente Pinar Abay, membre du conseil d'administration du Groupe ING. "Il jouera un rôle essentiel dans la dynamique de la transformation d'ING en Belgique qui s’inscrit dans la ligne de nos efforts globaux dans ce domaine. Je suis convaincue que Peter continuera à répondre avec succès aux besoins changeants de nos clients qui souhaitent déterminer eux-mêmes comment ils préfèrent interagir avec la banque", ajoute-t-il.

Actuellement Managing director et Senior Partner au Boston Consulting Group (BCG), groupe qu'il a rejoint en 1999, Peter Adams dispose d'une expérience solide et internationale dans le secteur bancaire européen, annonce ING, "en particulier dans les pays scandinaves, au Royaume-Uni, en France et au Benelux".