En fonction de la demande, les firmes pharmaceutiques allemande BioNTech et américaine Pfizer pourront produire jusqu'à 3 milliards de doses de vaccins contre le coronavirus l'an prochain, a confirmé le co-dirigeant de BioNTech Ugur Sahin à l'agence de presse Bloomberg. Cette année, Pfizer et BioNTech prévoient de fabriquer en tout 2 milliards de vaccins. La production pourra augmenter de 50% l'an prochain, selon M. Sahin. Mais cela dépendra de la demande à ce moment-là et l'éventuel besoin d'un rappel de vaccin pour les personnes qui ont déjà été vaccinées.

Le vaccin Pfizer/BioNTech est un des trois vaccins qui ont été autorisés sur le marché européen à ce stade. La Belgique en a déjà reçu un million de doses.