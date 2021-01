Pitaya veut ouvrir 30 restaurants en 7 ans en Belgique Entreprises & Start-up Anne Masset

© D.R. Pitaya propose de la cuisine thaï, une niche qui plait à de nombreux consommateurs belges.

"Nous avons signé la master franchise de Pitaya pour le Benelux il y a tout juste un an, raconte Marco Tessaro, administrateur délégué d’AlphaSeed. Nous avons ouvert le premier restaurant rue Jourdan à Bruxelles, le 9 septembre, avant le deuxième confinement, et celui de Belle-Ile à Liège le 9 décembre, en plein confinement. L’objectif est d’ouvrir d’ici 7 ans 30 restaurants en Belgique, 35 aux Pays-Bas et 5 au Luxembourg. Un tiers en propre et deux tiers en (sous) franchise.”