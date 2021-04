Placements : viser les gagnants structurels de l’immobilier coté Entreprises & Start-up I. de L.

© Shutterstock

Avec la crise du Covid-19, on a assisté, dans ce segment de marché, à des changements structurels importants. " Le rythme de ces changements est incroyable. Avant la crise sanitaire, les investissements immobiliers se faisaient traditionnellement dans des complexes de bureaux ou dans des grands centres commerciaux. Les centres commerciaux étaient un investissement résilient et diversifié. Aujourd’hui, ce segment de marché est déprimé. Ces centres se sont vidés de beaucoup de commerces", constate Tom Walker, Co-Head of global real estate securities chez Schroders.