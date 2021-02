La start-up belge Plann3r vient d'être rachetée par GetBusy, une entreprise britannique cotée en Bourse. Une sacrée reconnaissance pour un projet né au départ... dans une salle de classe. Derrière Plann3r se cachent deux étudiants gantois : Nicholas D’hondt et Ruben Meul. En 2015, ils arrivent au même constat. Au moment de fixer un rendez-vous avec sa famille ou ses proches, c'est bien souvent un véritable parcours du combattant.

"Pour pallier cette frustration, ils créent Plann3r, un outil qui facilite l’organisation de réunions de famille et amis tenant en compte l’emploi du temps de chacun", indique un communiqué de l'entreprise.

Prometteuse, la start-up reçoit assez vite le soutien nécessaire à sa croissance. "La start-up se développe grâce à des incubateurs comme 'iMec.iStart' et des accélérateurs comme 'Start IT@KBC' et 'The Birdhouse'."

Changement de cap et expansion

Cédric Duinslaeger monte à bord du projet, et les trois hommes vont décider, après quelques études de marché, de donner une nouvelle direction à la start-up. Ils transforment Plann3r et en font un outil à destination du monde professionnel. "En 2018, Plann3r prend une tournure différente et devient l’outil numérique intelligent que l’on connaît aujourd’hui. Un planificateur de réunions qui tient compte des horaires, des rendez-vous et des préférences de chacun. L'outil de rencontre et de planification idéal pour les entreprises."

Sa croissance a éveillé la curiosité de nombreuses entreprises, désireuses de mettre le grappin sur Plann3r. "Il y avait un certain nombre de candidats pour acheter la start-up. Mais la perle rare, qui répondait aux exigences des trois jeunes belges, était GetBusy, une entreprise internationale, fraîchement entrée en bourse. Elle propose des logiciels de gestion de tâches qui aident les entreprises et leurs équipes à s’organiser. À travers, entre autres, des outils de task management, de signatures en ligne, d’organisation de réunions, … ils aident les entreprises à être plus efficaces."

Une nouvelle "succes story"

Pour GetBusy, décrite comme un "véritable couteau suisse", c'est l'occasion d'étoffer son offre. "Bien qu’ils disposent d’une suite d’outils très complète, une plateforme pour l’organisation de meetings ne faisait pas partie de leur offre. Plann3r était la corde manquante à leur arc."

Le montant de la transaction n'a pas été divulgué, mais les anciens dirigeants se félicitent de l'issue de l'affaire,"une belle succes story pour notre entrepreneuriat belge".