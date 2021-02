Libre Eco week-end | La start-up de la semaine

On regrette souvent le manque de femmes dans le secteur des logiciels et dans l’univers des start-up, que ce soit en Belgique comme ailleurs. “On me le fait parfois remarquer mais, pour moi, ça ne fait pas de grande différence !”, réagit Camille de Bruyn. Cette Bruxelloise de 28 ans, diplômée de l’Ichec, cumule les deux depuis la création de Plugnotes, à l’automne 2018, un projet initié par son père que la jeune startupeuse a pris en main après une première expérience dans une grosse “boîte” de consultance en technologie.

Comme souvent dans l’univers des start-up, le projet Plugnotes est parti d’une frustration de Vincent de Bruyn, lui-même entrepreneur, relative à la gestion informatique des flux d’informations au sein de petites sociétés (indépendants, TPE et PME). “On s’est assez rapidement concentré sur des entrepreneurs qui sont sur le terrain et ne disposent pas d’une personne ou d’une équipe en charge de l’IT. C’est le cas dans la distribution, la construction, la logistique, l’événementiel…”, explique Camille de Bruyn. Comment, pour ces personnes au four et au moulin, gérer une multitude de tâches administratives (bons de commande, factures, livraisons, notes de frais, etc.) de façon simple et efficace ? C’est là que Plugnotes prend racine.

“Notre meilleur argument de vente, c’est de tester la plateforme ! Les utilisateurs sont toujours surpris par la simplicité et la flexibilité du produit”, tranche celle qui, en septembre, a eu l’opportunité de rejoindre l’accélérateur Startit@KBC. En première analyse, on se demande en effet ce que Plugnotes peut bien apporter de neuf par rapport à la multitude de logiciels ERP (système qui permet de gérer et suivre au quotidien l’ensemble des informations et des opérations d’une entreprise) disponibles sur le marché… La co-fondatrice avance plusieurs arguments. Un : de nombreuses (petites) sociétés ne disposent toujours pas de ce type de logiciel et continuent à travailler avec des tableaux Excel. Deux : quand elles veulent s’équiper, ces TPE/PME ne savent pas toujours vers quel produit se tourner. Trois : des entreprises ayant déjà installé un ERP se rendent compte de ses limites et de la difficulté de l’adapter à leurs besoins. Sans oublier le coût que représentent parfois le déploiement et la maintenance de ces logiciels de gestion.

“On est sur une bonne dynamique”

Plugnotes est une solution no-code. Cette tendance, qui n’est pas neuve, permet aux TPE/PME ou aux organisations dont l’équipe informatique est limitée, ou qui n’ont pas le temps ni les ressources nécessaires pour développer des solutions spécifiques, de déployer facilement et efficacement un système capable d’assumer toute une série de tâches. C’est du plug and play. La promesse faite par Plugnotes aux indépendants et aux entrepreneurs est de pouvoir mettre à jour et échanger des informations, grâce à des formulaires et répertoires structurés, avec leurs collaborateurs ou des tiers via un lien, un code ou un QR-code.

Disponible pour iOS, Android et sur le Web, Plugnotes donne aussi la possibilité aux utilisateurs de connecter la solution aux autres outils de leur écosystème (via Zapier). Après un test gratuit d’un mois, le client peut opter pour deux types d’abonnement selon qu’il travaille en solo (79 euros/mois) ou en équipe (125 euros/mois). “On a lancé la commercialisation début 2020. Il a fallu améliorer le produit et aussi bien le positionner par rapport aux ERP classiques. Là, on travaille déjà avec une quinzaine de clients dans la logistique et le retail”, indique Camille de Bruyn. “On est sur une bonne dynamique que l’on espère bien poursuivre cette année.” Jusqu’ici, Plugnotes a été autofinancé. “On aimerait atteindre le break-even avant d’envisager une levée de fonds.” Un signe de sagesse féminine…

Ce qu'il faut encore savoir

Société: Plugnotes a été co-fondée par Camille et Vincent de Bruyn en 2018.

Investisseurs: fondateurs.

Site: https://plugnotes.com

Particularité: après avoir intégré, en septembre, l’accélérateur Startit@KBC, Plugnotes vient d’être sélectionnée pour participer au programme Amplitude+ piloté par Icab et My innovation center.brussels (ex-Microsoft Innovation Center Brussels).