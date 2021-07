TheFork, société du groupe TripAdvisor et plateforme de réservation de restaurants en ligne, a interrogé près de 400 personnes au mois de juin pour en savoir plus sur leurs projets de vacances. Il en ressort notamment que 71 % des Belges prévoient de passer leurs vacances en dehors du Plat pays. Dans cette étude en particulier, 100 % des répondants affirment souhaiter rester en Europe.

La destination numéro un s'avère être la France, avec 55 % des répondants attirés sans doute par la diversité de séjours qu'offre l'Hexagone dans ses différentes régions. L’Espagne est la cible de 22% des Belges, tandis que l’Italie est plébiscitée par 10% des personnes interrogées.

D'autre part, pour ceux qui souhaitent rester en Belgique, ce sera notamment sur la côte belge (45 %), dans les Ardennes (25 %) et à Bruxelles (20 %). A noter que 78% des Belges prévoient de passer des vacances relaxantes, 46 % un séjour à connotation gastronomique et 30 % à connotation culturelle.

Renouveau dans la restauration

De plus, le secteur de la restauration est l'un des principaux à profiter de la levée des restrictions sanitaires, puisque 82 % des répondants prévoient de manger au restaurant pendant leurs vacances. Près de 21 % prévoient même d’y aller tous les jours, et 41% entre 1 et 3 fois par semaine.

En outre, d'après l'étude, pour les Belges le choix d'un restaurant s'effectue d'abord en fonction de la qualité des plats proposés (88 %), puis de l’offre de spécialités régionales (50,85 %), ainsi que la possibilité de s’installer en extérieur (46 %) et la conformité aux régles sanitaires (41 %).

Enfin, il ressort que pour faire leur choix, les répondants comptent principalement sur les avis en ligne (59 %).