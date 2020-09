Plus de fibre, plus de débit, pour plus d’attractivité : la Wallonie investit des millions dans ses zonings Entreprises & Start-up Antonin Marsac

© Jean-Christophe Guillaume

Le ministre de l’Économie wallon Willy Borsus (MR) et son collègue de la Mobilité Philippe Henry (Ecolo) ont annoncé ce mercredi mettre sur pied un “plan stratégique fibre optique” pour améliorer le réseau, augmenter l'attractivité wallonne et rester dans la course technologique.