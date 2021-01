© Belga Image

L’assureur Ethias, aux mains de l’État fédéral et des Régions wallonne et flamande, à concurrence de 31,66 % chacun, ne sera pas vendu sous le gouvernement Vivaldi. Ce point ne semble pas faire de doute, malgré l’information parue dans le Tijd et L’Echo selon laquelle l’État fédéral en discutait.