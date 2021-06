Les travailleurs de plusieurs supermarchés Carrefour Market sont en grève ce vendredi, à Bruxelles comme dans le Brabant wallon. Six des neuf supermarchés bruxellois seraient fermés, apprend-on de source syndicale, dont Carrefour Europe (Woluwe), Etterbeek, Tomberg (Woluwe), Marieus Renard (Anderlecht), Molière (Uccle) et Bondael (Ixelles).

Si la grève concerne aujourd'hui les magasins de Bruxelles et du Brabant wallon, les revendications concerneraient tous les travailleurs en Belgique. Les grévistes dénoncent la volonté de réduction des chèques-repas, ce qui pourrait leur faire perdre jusqu'à 840 euros par an, détaillent la CNE et l'ACV Puls.

"Nous voulons que la direction se remette autour de la table", explique Manu Gonzalez, délégué CNE. Le mouvement ne concerne que les Carrefour Market encore intégrés au groupe Carrefour et donc pas ceux détenus par le groupe Mestdagh.



"Nous avions signé une convention Covid qui octroyait notamment des chèques-repas revus à la hausse. Cette convention court jusqu'à fin juin. Mais nous voulons que la hausse soit maintenue, car le pouvoir d'achat d'un travailleur à temps plein risquerait d'être raboté", ajoute encore le syndicaliste.



"Les travailleurs de Carrefour sont des travailleurs essentiels", rappellent-ils, en pointant les risques de contamination liés au Covid, les réductions de personnel, la hausse de la charge de travail et les conditions générales de travail difficiles. "Nous réclamons le maintient du montant actuel et pour tous ! (...). 167 millions d'euros donnés aux actionnaires en 2019 et 2020 ! Ne touchez pas à nos chèques repas !", déclarent encore les deux syndicats.



Les syndicats dénoncent également les volontés de restructuration du groupe et la flexibilisation croissante du travail.

Plus d'informations à venir...