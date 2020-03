D’avril à novembre 2020, les événements PME Next seront organisés au cœur des provinces wallonnes et à Bruxelles. Ces six rendez-vous présenteront des dynamiques et des sources d’inspiration pour toutes les entreprises.

« Depuis 2006, PME Next est un événement phare, ouvert à tous les secteurs, qui réunit chaque année près de 300 entrepreneurs, détaille Henry Visart Directeur IPM Advertising. Suite au succès des précédentes éditions, nous avions envie d’innover et de nous rapprocher de ceux qui font le tissu économique. D’où l’idée de cette ‘tournée’ au cœur des provinces. Autre nouveauté : les Awards. En mettant en avant des modèles de réussites, nous renforçons notre rôle de média d’inspiration pour toutes celles et ceux qui entreprennent ».

La culture d’entreprise en question

Les six événements PME Next se dérouleront suivant un même canevas : après l’accueil en début d’après-midi, différents témoins interviendront durant 90 minutes, pour ensuite laisser le temps à une période de réseautage convivial. Les thématiques abordées toucheront à la gestion financière, aux ressources humaines, à l’e-business, mais aussi à l’entrepreneuriat raisonné, à la personnalité du dirigeant, à la culture d’entreprise, au concept d’employer branding etc. Toujours, bien sûr, avec une approche spécifiquement « PME », qui est la marque de fabrique de PME Next depuis maintenant 14 ans.

Au niveau de l’agenda, la tournée démarre le 2 avril à Namur, pour faire halte ensuite à Libramont le 23 avril, et continuer le 7 mai à Mons et le 26 mai à Bruxelles. Après l’été, la tournée reprendra à Liège le 1er octobre, à Louvain-la-Neuve le 20 octobre, pour s’achever en apothéose par une grande soirée de gala le 19 novembre à Bruxelles.

Six nouveaux Awards

Autre nouveauté cette année : dans chaque province, un appel à candidatures est lancé pour inviter les PME à concourir. Il y a six catégories définies. Après délibération par un jury d’experts, les meilleurs projets remporteront un Award qui sera décerné lors d’une prestigieuse soirée de gala organisée à Bruxelles, en novembre 2020.

- Award de la PME responsable & durable pour les PME qui intègrent les 3P – people, profit, planet – dans un objectif de développement à long terme.

- Award Made in Wallonie-Bruxelles pour les PME qui se fournissent exclusivement ou en grande partie auprès de partenaires situés dans un rayon géographique proche.

- Award de la PME « Sprinter » pour les PME qui se développent à une vitesse grand V, tant sur le plan du chiffre d’affaires que du nombre de personnes employées.

- Award de la meilleure PME artisanale pour les PME qui font montre d’un savoir-faire manuel et technique d’exception dans la production, la transformation, la réparation ou la restauration d'objets.

- Award de la meilleure PME à l'export pour les PME qui se développent à l’international, en Europe ou à la grande exportation.

- Award de la Jeune PME pour les PME créées après le 1er janvier 2017, et qui ont directement trouvé leur public, la bonne stratégie, et dont le carnet de commandes se remplit mois après mois.

Intéressé à participer à l’événement PME Next près de chez vous ?

La participation est gratuite, mais l’inscription obligatoire via le site www.pmenext.be