Le 22 octobre au Cercle du Lac de Louvain-la-Neuve

Chaque année, les principaux responsables des PME francophones se réunissent lors de la Journée PME Next.

Evénement incontournable du monde de l'entreprise réunissant plus de 300 personnes, PME Next, organisé par La Libre ECO, nouvelle entité économique de La Libre Belgique, met en avant les défis que rencontrent les patrons et dirigeants bruxellois et wallons.

Echanges, conseils pratiques, panel d’experts… Nous vous invitons à participer à l'édition 2019 qui se tiendra le 22 octobre prochain au Cercle du Lac de Louvain-la-Neuve. Une occasion unique de débattre sur les enjeux de demain et de partager les bonnes pratiques.

Cet événement-phare, ouvert à tous les secteurs, réunit des responsables de PME confrontés aux mêmes problématiques : croissance, innovation, production, rentabilité, exportation, financement, marketing, recrutement, formation, risque, transition… D’où l’intérêt d’échanger les expériences !

Thème 2019 : les PME francophones face aux défis de l’entrepreneuriat.

Au programme : Par le biais de sessions thématiques concrètes et de discours d’experts du monde de l’entreprise, les participants à la journée PME Next bénéficieront de précieux conseils pour innover et développer leurs activités.

