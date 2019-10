Plus de 250 chefs et dirigeants d’entreprises se sont réunis le 22 octobre dernier au Cercle du Lac de Louvain-la-Neuve. Au programme : « les PME francophones face aux défis de l’entrepreneuriat ».

Organisé par IPM Advertising, avec le soutien de La Libre Eco, nouvelle entité économique de La Libre Belgique, PME Next est devenu au fil des ans, le rendez-vous incontournable des patrons de PME en Wallonie et à Bruxelles. Ouverte à tous les secteurs d’activités, la treizième édition a accueilli de nombreuses personnalités, telles que Bernard Clerfayt, Ministre de l’emploi de la Région de Bruxelles-Capitale, Olivier de Wasseige, Administrateur Délégué de l’Union Wallonne des Entreprises (UWE), François le Hodey, CEO d’IPM Group, Nicolas Coulonvaux et Antoine Walckiers de Beobank PRO, Vincent Dumont, COO d’Atis Network, Thierry Nollet, Director External Relations & Legal Services de Group S, André Bake, Managing Director d’Idealis Consulting, Julie Hermans, Professeur à UCLouvain, Michel Caldana, Directeur de l’asbl Picarré, Didier Husquinet, Director de KPMG, Viviane Mol, Responsable Cofinancement à la SOWALFIN ainsi que Maître Jérôme Vermeylen du Cabinet Altius.

Des sujets, tels que la formation, les ressources humaines, la digitalisation, l’innovation et le financement… essentiels à la croissance et à la compétitivité des PME ont été abordés lors d’une après-midi constructive et riche en rencontres. De quoi offrir aux entrepreneurs wallons et bruxellois des outils précieux pouvant mener au succès.

La vidéo et toutes les photos de l’événement peuvent être consultées sur le site : www.pmenext.be .

Rendez-vous pour l’édition 2020 !