Le fabriquant de bolides de luxe Porsche, filiale de Volkswagen, a annoncé lundi une augmentation de sa participation dans le constructeur de voitures électriques croate Rimac, une transaction qui pourrait être liée à un futur rachat par ce dernier de la marque Bugatti. "Le conseil de surveillance de Porsche a validé vendredi l'augmentation de la participation dans Rimac Automobili de 15 % à 24 %" pour 70 millions d'euros "illustrant l'élargissement du partenariat stratégique", selon un communiqué.

Plusieurs médias avaient par le passé évoqué un investissement accru de Porsche dans Rimac en lien avec le rachat par l'entreprise croate de la marque de luxe Bugatti, propriété de Volkswagen et fabricant de la Bugatti Veyron, l'une des automobiles les plus chères et rapides au monde. Porsche n'a pas mentionné lundi une telle opération.

La marque de Zuffenhausen (sud-ouest) est montée en 2018 au capital de Rimac, lequel est désormais "en bonne voie pour devenir un fournisseur direct de Porsche et d'autres constructeurs" pour des composantes complexes.

Concurrencer Tesla ?

Devenu à une vitesse éclair un des leaders mondiaux de la technologie automobile électrique, Rimac, fondé en 2009 et employant aujourd'hui 1 000 personnes, vend également pour des prix mirobolants des voitures "supercar" sportives pouvant atteindre plus de 400 km/h.

"Il est important pour Rimac et Porsche que les deux entreprises restent indépendantes" a de son côté noté Mate Rimac, patron et fondateur, surnommé l'"Elon Musk des Balkans" par la presse.

Mate Rimac souhaite que Porsche et Rimac restent deux entreprises bien distinctes. © AFP

Le patron de Volkswagen, Herbert Diess, veut lui accélérer le virage électrique du groupe aux 12 marques et simplifier ses structures pour mieux le valoriser en Bourse.

VW a ainsi introduit en Bourse la division poids lourds Traton, avec les marques MAN et Scania, et vendu sa part dans le fabriquant de boites de vitesse Renk.

La presse évoque également des discussions en vue d'une introduction au moins partielle en Bourse de Porsche.