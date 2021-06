Madame Frew, de nationalité britannique, va rejoindre le conseil d'administration le 1er juillet, et remplacera le 1er octobre Ian Davis qui quitte le groupe après près de neuf ans à la tête du conseil d'administration, selon un communiqué.

La dirigeante a une longue expérience des grandes entreprises britanniques et internationales, dans lesquelles elle siège depuis deux décennies.

Elle est actuellement présidente du conseil d'administration du groupe de chimie britannique Croda et administratrice du géant minier anglo-australien BHP. Elle a été jusqu'à récemment présidente-adjointe du conseil d'administration de la banque Lloyds.

Madame Frew va prendre ses nouvelles fonctions au moment où Rolls-Royce sort fragilisé de la crise sanitaire, qui a plombé la demande pour les moteurs d'avion.

Le groupe a mise en place l'an dernier un plan de recapitalisation à hauteur de 5 milliards de livres et lancé la plus vaste restructuration de son histoire dans sa branche aéronautique, incluant la suppression de 9.000 emplois dont plus de 3.000 au Royaume-Uni.

Le motoriste faisait autrefois partie du même groupe que le célèbre constructeur de voitures de luxe Rolls-Royce mais les deux entités ont été séparées au début des années 1970 et constituent désormais des entreprises complètement indépendantes. Le constructeur d'automobiles appartient au groupe allemand BMW.