Charlotte Mikolajczak et Raphaël Meulders

Pour Regus, WeWork n’est plus un concurrent. L'invité de La Libre Eco est Mark Dixon, CEO du groupe IWG (Regus, Spaces…).

Originaire d’un petit village d’Essex, au nord-est de Londres, Mark Dixon a quitté l’école à 16 ans. “C’était trop lent pour moi”, explique, en toute modestie, l’entrepreneur de 59 ans. “J’ai tout fait à la fois : le même jour, j’ai aussi quitté le domicile familial. À 14 ans j’étais déjà indépendant et je gagnais de l’argent.” Le jeune Dixon se met alors à faire des sandwichs et à les livrer à vélo dans la petite ville proche de son village. “Puis je suis parti exercer différentes professions à travers le monde. J’ai travaillé dans une mine en Australie, comme électricien. J’ai vendu un tas de choses. J’ai énormément appris de ces petits jobs à l’international et cette expérience m’est encore utile maintenant.”

Comment voyez-vous l’évolution de votre cœur de métier, le concept de bureaux partagés, face aux changements et aux développements dans la manière de travailler ?