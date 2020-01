Larry Fink, le PDG de BlackRock, a annoncé une série de changements pour faire de la puissante société de gestion d'actifs américaine un leader dans les investissements durables et responsables.

Chaque année, le PDG de BlackRock adresse une lettre aux clients du plus gros gérant d’actifs au monde. Cette année, elle est un peu différente. Larry Fink a annoncé vouloir renforcer sa part d’investissements durables et sa volonté de pousser les entreprises vers un modèle bas carbone, "quitte à voter contre les dirigeants lors des assemblées générales". Le responsable du gestionnaire d’actifs considère que "le changement climatique est devenu un facteur déterminant dans les perspectives à long terme des entreprises".

Dans son rapport intermédiaire de 2019, à destination des investisseurs, BlackRock définit l'investissement durable comme étant "la combinaison d'approches d'investissement traditionnelles avec des connaissances ESG* pour atténuer le risque et améliorer le rendement à long terme".

De l'Europe à l'Australie, de l'Amérique du Sud à la Chine, tous les investisseurs tiennent de plus en plus compte du risque climatique, qui représente un risque d'investissement. "De plus en plus de nos clients se sont concentrés sur l'impact de la durabilité sur leurs portefeuilles", déclare Larry Fink qui explique ce changement d'attitude par "une meilleure compréhension de la façon dont les facteurs liés à la durabilité peuvent affecter la croissance économique, la valeur des actifs et les marchés financiers dans leur ensemble".

BlackRock prévoit par ailleurs d’augmenter la part d’investissements durables dans ses portefeuilles. Une disposition qui concerne principalement sa gestion active, c’est-à-dire celle pour laquelle il peut directement choisir les sociétés dans lesquelles il investit. Elle représente 1.800 milliards de dollars sur le total de 6.900 milliards, le reste étant constitué par la gestion indicielle, reproduisant des indices boursiers.

En outre, BlackRock compte placer l'analyse ESG au cœur d'Aladdin, son algorithme de prévision conjoncturel. "En 2020, nous continuerons de créer des outils supplémentaires, dont un pour analyser les risques climatiques physiques et un autre qui produit des signaux d'investissement importants en analysant les caractéristiques des entreprises en matière de développement durable." L'entreprise a par exemple développé l'outil Carbon Beta qui permet de tester les émetteurs et les portefeuilles pour différents scénarios de tarification du carbone.

La stratégie de verdissement des fonds annoncée par Larry Fink rejoint le mouvement entamé par les banques et assurances depuis quelques mois. La réorientation des flux de capitaux vers des entreprises moins émettrices est donc en marche par le biais du numéro un de la gestion d’actifs mondiale.

*critères environnementaux, sociaux et de gouvernance