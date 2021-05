Pour les bières Val-Dieu, exportées dans 40 pays à ce jour : "Il en reste encore 140 à démarcher" Entreprises & Start-up Patrick Dath-Delcambe

© Shutterstock L'Abbaye de Val-Dieu.

La Brasserie a pu stabiliser sa production à 17 000 hectolitres, contre 10 000 en 2015. “Sans la pandémie, nous aurions atteint les 20 000 hectolitres en 2020”. Ce n’est que partie remise : c’est le but que s’est fixé la brasserie pour 2021. Et les choses ont plutôt bien commencé : la hausse de la production est de 40 % depuis le début de l’année, par rapport à la même période de l’année 2020 partiellement impactée par la fermeture des bars et restaurants.