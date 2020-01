Entreprises & Start-up Pour les entreprises de la tech wallonne, une participation au CES est devenue un "must" Pierre-François Lovens

Quinze entreprises wallonnes ont pris part au Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, du 7 au 10 janvier. La question d’y aller ou pas ne se pose plus pour elles. "Si on ne vient pas au CES, on n'existe pas".