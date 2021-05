Patrick Pouyanné (CEO de Total) : "Pourquoi nous priver de l’argent du pétrole, alors que ça nous permet d’investir massivement dans les énergies nouvelles ?" Entreprises & Start-up Jérôme Lefilliâtre pour Libération

© Shutterstock La société pétrolière s’est vigoureusement plongée dans les énergies renouvelables.

Au milieu des forêts de pins, un trou de 35 hectares. Au sud de Bordeaux, en bordure du parc naturel des Landes de Gascogne, le site naturel a été abîmé par les grandes tempêtes de 1999 et 2009. Que faire de l’endroit ? Il y a trois ans, il a retrouvé une utilité sociale, en accueillant des parcs photovoltaïques. Tournés plein sud, les panneaux solaires s’alignent les uns derrière les autres, de part et d’autre d’une petite route. La centrale de Merle Sud & Seneguier, dont la plus récente partie a été mise en service en février, affiche 32 mégawatts (MW) de puissance installée. De quoi alimenter 16 000 foyers dans la région, calcule rapidement sur son téléphone Thierry Muller, directeur de Total Quadran, qui exploite le site. Cette filiale du géant pétrolier est le fer de lance de sa production d’énergie renouvelable en France, avec 350 sites.