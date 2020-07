Aussi étonnant que cela puisse être, le nombre de faillites enregistrées durant le dernier mois de mai s’est offert un record historique : jamais le nombre d’aveux de faillites n’avait été aussi bas en Belgique, avec 270 entreprises qui ont dû plier boutique en Belgique contre 964 un an plus tôt.

Une baisse d’un peu plus de 70 % des faillites malgré un confinement qui a mis à mal les finances de milliers d’entreprises ? Selon la FEB, la situation n’est pas vraiment surprenante : les faillites enregistrées en mai sont en réalité celles qui relèvent d’un passif plus ancien. Ce n’est que dans quelques mois que les premières faillites en raison du confinement seront judiciairement actées.

L’office belge des statistiques Statbel confirme. "Il convient de tenir compte du fait qu’il existe un certain retard entre la cessation de l’activité économique et la déclaration de faillite par le tribunal de commerce, confie-t-on chez Statbel. Par conséquent, l’impact au niveau économique n’est visible dans les chiffres qu’après un certain délai."