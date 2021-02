Pour la première fois depuis de nombreux mois, un Boeing 737 MAX appartenant à la compagnie aérienne TUI fly Belgium a repris les airs. Il s'agit d'un vol d'essai, obligatoire en raison de la procédure de redémarrage de ces appareils, explique le transporteur, qui ignore encore quand il y transportera à nouveau des passagers.

Le Belge TUI fly dispose de quatre 737 MAX dans sa flotte. L'un d'entre eux a décollé de Brussels Airport ce mercredi vers 10h30.

Préparation opérationnelle

La compagnie aérienne confirme. Il s'agit d'un "operational readiness flight", un vol de préparation opérationnelle. Cela fait partie du protocole qui doit être suivi pour les avions qui sont cloués au sol depuis longtemps.

Le but d'un tel vol d'essai est de vérifier si un avion qui est au sol depuis longtemps fonctionne correctement : "Le vol est effectué sans passagers, avec seulement les pilotes et un ingénieur, et dure environ une heure. Une partie de ce vol consiste à effectuer une approche et une remise des gaz. Il s'agit de tester l'atterrissage à la fois manuel et automatique."

TUI fly n'a pas encore décidé quand le 737 MAX reprendra le service commercial.