Selon des chiffres publiés par le Bureau du Plan ce mercredi, les exportations pèsent pas mal sur le taux d'emploi en Belgique. Près de 30% de l'emploi serait d'ailleurs lié, directement ou indirectement, à nos exportations.

Un poids considérable qui devrait pousser, selon le Bureau du Plan, à une réflexion politique plus engagée en faveur des entreprises exportatrices dans la recherche de nouveaux marchés mais aussi de renforcer la compétitivité des maillons domestiques de ces chaînes de valeur.

Pour cela, il faut d'abord distinguer les entreprises selon leur force de frappe et leurs capacités dans les exportations. Ce qui permettra, in fine, de mieux cibler les emplois à soutenir.

"Dans une petite économie ouverte, de nombreux emplois sont directement et indirectement liés aux exportations. Ces emplois se situent dans les entreprises exportatrices mais aussi chez leurs fournisseurs en amont dans la chaîne de valeur. L’estimation du nombre total d’emplois liés aux exportations requiert donc aussi bien des données d’emplois que des données sur les livraisons intermédiaires", précise le Bureau du Plan.

C'est ce que permet l'étude publiée ce mercredi. En plus de mettre en avant les relations entre les différentes branches d'activités autour de l'export, l'étude se base sur des données plus complète sur l'emploi en distinguant les entreprises selon l’intensité d’exportation au sein des branches.

Autrement dit, les différences - notamment sur les aspects technologiques entre les entreprises - sont prises en considération, ce qui donne un tableau plus complet sur les effets des exportations sur le taux d'emploi en Belgique. On dénote ainsi que les entreprises hautement exportatrices sont celles dont les exportations représentent au moins 25 % du chiffre d’affaires.

L’analyse du Bureau du Plan montre par ailleurs que les exportations belges ont généré directement et indirectement, en 2010, 109,9 milliards d’euros de valeur ajoutée et mobilisé 1,32 million d’emplois, soit 32,5 % du PIB et 29,5 % de l’emploi total du pays.