En une minute, le compteur s'élevait déjà à 6 milliards de yuans, un petit 770 millions d'euros. L'entreprise, qui met toujours en évidence le chiffre 1 dans sa communication pour ce 'Singles Day', rapporte que 11 minutes après le début des emplettes, un anti-moustique était le tout premier article à être livré chez un client.

La Fête des célibataires a cependant commencé plus tôt cette année, avec une période de vente supplémentaire entre le 1er et le 3 novembre afin de soulager la logistique. Les attentes sont en effet très élevées cette année, en partie à cause de l'épidémie de coronavirus et de la popularité croissante des achats en ligne. L'entreprise semble toutefois être à la hauteur de ces attentes. Durant la première heure de cette première période d'offre, plus de 1,5 milliard de dollars de produits de beauté avaient par exemple déjà été vendus.

Ce 'Singles Day' est l'une des nouvelles "fêtes" commerciales où les détaillants tentent de séduire les consommateurs en leur offrant des réductions pour faire des achats supplémentaires. Selon Alibaba, les résultats obtenus jusqu'à présent montrent une forte reprise des dépenses de consommation en Chine. Il est dès lors important pour les marques internationales et les petites entreprises de se joindre aux festivités.