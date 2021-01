De source syndicale, La Libre a appris que 694 emplois sur 1 826 vont être supprimés sur le site de Fedex-TNT à l'aéroport de Liège. "C'est énorme et nous ne comprenons pas cette décision de la direction", explique une source. La Loi Renault a été annoncée avec licenciement à partir de mars 2022. D'après les syndicats, ces licenciements n'ont rien à voir avec la crise du Covid-19. Au contraire, le secteur du fret aérien est en plein boom pour le moment avec, entre autre, le transport du matériel médical et des vaccins, ainsi que l'explosion du commerce en ligne. "Il y avait des perspectives d'avenir et le groupe a d'ailleurs fini l'année en positif", nous affirme-t-on.

Pour rappel, le géant du fret américain Fedex a racheté le néerlandais TNT en 2016, présent depuis des années à Liège via sa filiale belge TNT Airways. Or cette intégration "se passe mal" à Liège. Mais ce licenciement collectif n'est pas uniquement le résultat de synergies voulues par la direction : Fedex-TNT va aussi limiter ses activités en Belgique. Il nous revient aussi que la capacité d'avions du groupe passerait d'une quarantaine à une quinzaine d'avions à l'aéroport de Bierset. Liège deviendrait ainsi le second hub européen après Paris Charles de Gaulle.