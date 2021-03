Dès vendredi 22h, et jusqu'au 25 avril, les commerces non-essentiels ne pourront plus acceuillir des clients que sur rendez-vous. Il est toutefois possible de s'y rendre avec une personne vivant sous le même toit. Ces commerces pourront également poursuivre leurs activités de livraison et de "click and collect".

Le nombre maximum de clients pouvant se trouver simultanément sur place dépend de la taille du magasin, mais le maximum absolu est de 50 personnes.

Les magasins essentiels - entre autres les magasins d’alimentation, les pharmacies, mais aussi les magasins de produits d’hygiène, les magasins de bricolage, les magasins de tissus, les fleuristes et pépinières, les magasins de télécoms et les librairies - peuvent continuer à accueillir des clients sans rendez-vous.

Pour les grandes surfaces, la limitation d'une personne pour 10m² est imposée.

Ces mesures devraient durer un mois.

