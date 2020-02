Entreprises & Start-up Ces entreprises qui changent le regard sur le handicap au travail Vincent Slits

Changer le regard sur le handicap et œuvrer à une meilleure intégration des personnes handicapées sur le marché du travail.C’est l’une des ambitions des prix Cap 48 de l’Entreprise Citoyenne – décernés depuis 2007 chaque année à pareille époque et dont La Libre est partenaire – qui mettent à l’honneur des entreprises publiques ou privées ou des administrations qui ne ménagent pas leurs efforts pour que le handicap ne soit plus un obstacle ou un frein comme cela reste malheureusement trop souvent le cas aujourd’hui.