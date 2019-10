LIBRE ECO WEEK-END | Michael Liebreich est le fondateur de la société New Energy Finance, vendue à Bloomberg en 2009. Selon lui, la durée de vie des centrales nucléaires est problématique. Trop longue? Non, pas assez... La Belgique étant très densément peuplée, il n'appliquerait pas forcément ce conseil à Doel et à Tihange. Entretien

Pourquoi pensez-vous qu’il faut prolonger la vie de la plupart des centrales nucléaires dans le monde ?

Si on est sérieux et responsable vis-à-vis de la question du changement climatique, il ne faut pas fermer les centrales nucléaires avant de les avoir prolongées de dix, vingt, voire même de trente ans. Leur durée de vie, initialement fixée à quarante ans, est beaucoup trop courte. Bien sûr, ces prolongations doivent se faire en toute sécurité, et il faut s’attaquer à la question des déchets nucléaires. Mais quelques pour-cent de déchets de plus ou de moins, ça ne change pas fondamentalement le problème. (...)