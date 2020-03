La promo sur la bière Corona ne fait pas rire chez Delhaize.

Elle a eu le mérite de dessiner des sourires sur les visages des plus inquiets. Pourtant, la promotion "Deux Corona achetées, une Mort Subite offerte" a disparu des rayons du Delhaize Shop & Go de l’Avenue Louise qui avait osé la vanne.

La photo de la promo, largement partagée sur les réseaux sociaux, n'a pas fait rire la maison mère de la marque au lion. Contacté par la RTBF, un porte-parole de Delhaize explique que "c’est un affilié qui a proposé cette action commerciale, on n’était pas au courant".

Delhaize estime qu'il n'était "pas nécessaire" de révéler le lieu exact de la photo et que cette promo "n’est pas alignée avec ses valeurs et sa vision. On a contacté l’affilié. On lui a demandé d’arrêter l’action et de retirer son post Facebook".

"On a une grande responsabilité pour la santé de nos clients. Et une action comme ça peut aussi toucher notre réputation", conclut le porte-parole de la marque au micro de nos confrères de la chaîne publique.