Ibrahim Ouassari a fondé MolenGeek à Molenbeek en 2015. L'organisation cherche à rendre le monde de la technologie accessible aux personnes de diverses origines. Des formations sont proposées. Le projet a notamment obtenu le soutien du géant du numérique Google, et s'est exporté à l'étranger et ailleurs en Belgique. M. Ouassari est également le fondateur et CEO de la société IT UrbanTech. Ibrahim Ouassari, nommé pour quatre ans, est le seul nouveau nom du conseil d'administration de Proximus. Les actionnaires ont également approuvé la prolongation de deux mandats.

L'entrepreneur Pierre Demuelenaere reste administrateur indépendant. Il a été renommé pour une période de deux ans car les administrateurs ne peuvent siéger que 12 ans.

L'ancien commissaire européen, Karel De Gucht (Open Vld), reste également à bord. Il a été nommé pour une nouvelle période de quatre ans. M. De Gucht représente au sein du CA l'autorité fédérale qui détient encore plus de la moitié des actions de l'opérateur.

Chez Proximus, un administrateur perçoit une indemnité annuelle de 25.000 euros, un jeton de présence de 5.000 euros par réunion du CA à laquelle il participe et de 2.500 euros par réunion d'un comité consultatif.

L'ancien ministre Stefaan De Clerck (CDV) présidera encore un an le conseil d'administration. Un nouveau président devra être désigné l'an prochain lorsque M. De Clerck aura atteint la limite d'âge de 70 ans.