Les téléspectateurs se verront également proposer un film tous les jours à 20h30, suivi d'une série. Il y aura aussi place pour des matches de foot en direct, du cyclisme et d'autres sports populaires où les athlètes belges se distinguent, assure encore Proximus Media House.

Proximus lance cette semaine Pickx +, sa chaîne propre à destination de ses clients. Outre les programmes et séries internationaux tels que "Ramy", "La Servante écarlate", "The Drew Barrymore Show" et le programme de concours de magie "Penn & Teller: Fool Us", la chaîne payante présentera également ses propres productions, indique Proximus mardi.