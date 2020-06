Exit Familus, Tuttimus et Minimus : voici Flex, la nouvelle offre de packs multiple-play, particulièrement personnalisables, de Proximus

Proximus déconfine son portefeuille commercial, avec une nouvelle offre destinée aux clients particuliers. Une offre en pack, 360 degrés et qui se veut flexible. Après Familus, Tuttimus, Minimus et Epic Combo, voici donc Flex. Qui cherche tant à choyer les familles connectées que les "Millenials", nouvelle cible privilégiée des acteurs télécoms.

Flex inclut notamment dans sa besace un Wi-Fi Booster (histoire de profiter d'un réseau sans-fil domestique de meilleure qualité dans l'intégralité de la maison) ainsi qu'un décodeur Android TV, où il sera donc théoriquement possible d'installer des applications issues du Google Play Store, à l'instar de ce qui est permis sur votre smartphone Android (reste à voir si Proximus ne bridera pas, au moins partiellement, cette possibilité).

Ce n'est pas tout : Proximus se targue d'innover avec "la gratuité du data mobile hors forfait (en réalité, la vitesse sera ralentie en cas de dépassement, donc plus de hors-forfait facturé à prix d'or, NdlR), des appels illimités pour tous ainsi qu’une nouvelle app pour faciliter la vie quotidienne de la famille". Cette dernière, nommée Proximus Family Life, permettra de créer des listes, partager des agendas, accéder à des recettes, communiquer en toute sécurité et, c'est un poil plus sensible, de partager sa localisation entre membres de la famille (si on le désire).

Côté tarifs, le premier pack sera proposé au prix de 59,99 € avec internet illimité, Wi-fi optimisé et 10 GB de Cloud ainsi que le service TV Pickx. Pas d'ambition, donc, de casser les prix (ce qui n'a jamais été la stratégie de l'opérateur historique, qui laisse le soin à sa filiale Scarlet d'occuper ce rôle).

Le deuxième pack sera proposé à 74,99€, qui compte les services du premier pack ainsi qu'un abonnement mobile avec SMS et appels illimités, 5GB de data + hors forfait gratuit et 5 GB pour l'utilisation de l'app Pickx.

Les prix des différents packs seront disponibles sur le site internet de l'opérateur mais le pack "full" avec internet, TV et deux abonnements mobiles monte à 104,99 €.

1. Internet à la maison

Hautement personnalisable selon les besoins, Flex mixera trois univers, pointe Proximus :

La connexion Internet résidentielle proposée par Flex sera bien entendu illimitée en volume de téléchargement. Pas de vitesses de surf communiquées à ce stade, mais il serait logique que Flex propose ce que Proximus peut fournir de plus véloce pour les capacités techniques du réseau VDSL2 : 100 Mbps en téléchargement (download), 20 Mbps en montée (upload). Il est toutefois également question, pour les clients éligibles, d'un pack bien plus véloce, basé sur la fibre : l'offre Flex Fibre Premium (dont les vitesses de téléchargement sont promises jusqu'à 1 Gbps) verra également le jour. A quel prix ? Mystère jusqu'ici.

Proximus se fait également fort de "proposer le meilleur Wi-Fi aux quatre coins de la maison grâce à la technologie Wi-Fi intelligent installé récemment dans les modems qui optimalise en permanence l’expérience Wi-Fi, et si nécessaire donne des recommandations, via l’application My Proximus". En outre, un Wi-Fi booster sera inclus dans "la plupart" des combinaisons de packs afin d’augmenter, le cas échéant, la couverture. La voix fixe nationale (hors numéros spéciaux) devient illimitée peu importe le moment de la journée.

2. De nouveaux forfaits mobiles

Appels illimités pour tout le monde. Chaque plan mobile inclus dans un pack Flex offrira les appels illimités vers les numéros belges à partir de la Belgique ainsi que les appels illimités vers l’ensemble des pays de l'UE lorsqu’on est en déplacement dans l’UE. Concernant le data mobile, on l'a dit plus haut, il ne sera plus facturé ni coupé en cas de dépassement du forfait mensuel, mais réduit en terme de vitesse jusqu’au mois suivant.

"Il sera possible de retrouver une pleine vitesse de surf en cas de dépassement du forfait au travers d’options mobile data (3€ pour 500MB et 5€ pour 1GB)", pointe encore l'opérateur. Qui précise qu'en cas de regroupement des abonnements mobiles de la famille dans un pack Flex, le second abonnement débutera à un prix de 9€ par mois, pour 5GB de data avec appels et SMS illimités. La gamme d’offres illimitées s’étend désormais sur trois forfaits et comprend notamment un plan tarifaire totalement illimité et avec un accès à la 5G.

3. Contenus : Télé, Pickx, Box Android TV

"L’expérience TV sera plus que jamais adaptée aux goûts de chaque membre de la famille grâce d’une part à un vaste choix de contenus locaux et internationaux (en ce compris Netflix), dont certains sont inclus dans les packs Flex, et d’autre part à l’interface Pickx qui organise les contenus en fonction des préférences de chaque utilisateur et qui les rend accessibles sur tous les écrans à chaque instant". Avec les packs Flex, les membres de la famille peuvent toujours regarder Pickx simultanément sur 5 appareils différents. Chaque abonnement mobile offrira 5GB de data supplémentaires par mois dédiés à l’app Pickx. Proximus ajoutera également une dimension supplémentaire grâce au lancement de l'Android TV Box, (décodeur V7) disponible dès le 1er juillet.

Par ailleurs, on peut préciser ici que, depuis quelques jours, l'offre télé de Proximus (Pickx) est accessible sans décodeur, notamment via l'Apple TV. L'ère des décodeurs propriétaires, dont on vous impose la location, toucherait-elle à sa fin ?

Davantage de détails devraient être fournis sur la nouvelle offre Flex dans les jours à venir.