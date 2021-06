Proximus et Belfius donnent un (petit) aperçu de leur application bancaire Banx Entreprises & Start-up Antonin Marsac

© BELGA Guillaume Boutin (à droite), CEO de Proximus, et Marc Raisière (à gauche), CEO de Belfius, comptent lancer l'application à l'automne.

L’opérateur télécoms Proximus et la banque Belfius donnent un peu plus de détails sur leur application bancaire commune Banx, qui avait été annoncée au début de l’année. Si aucune date précise n’a encore été mentionnée, elle devrait être lancée définitivement à l’automne. L’application devrait, selon les souhaits des deux entreprises publiques, répondre à deux exigences principales pour les clients : la facilité et la rapidité d’exécution des opérations et le respect de l’environnement.