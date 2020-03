Malgré la crise du Covid-19, Proximus décide d’accélérer ses investissements. Avec une double priorité : la 5G et la fibre optique.

La date du 31 mars figurait à l’agenda de Proximus depuis plusieurs semaines. Le 14 janvier, en présence de journalistes, Guillaume Boutin, le tout nouveau patron de l’entreprise télécom semi-publique, avait indiqué qu’il planchait sur un nouveau plan stratégique avec l’objectif de le dévoiler fin mars. Alors que l’entreprise sortait à peine d’un accord social conclu au forceps, le successeur de Dominique Leroy affichait son ambition de faire de Proximus un “opérateur historique de référence” en Europe.

Le jeune CEO français n’avait évidemment pas imaginé qu’une pandémie allait frapper la Belgique et le reste du monde au moment même où, avec son comité de direction, il peaufinait ce plan stratégique (baptisé #inspire2022). Effrayé par l’impact que cette crise historique aura inévitablement sur le groupe et ses millions de clients (particuliers, entreprises, administrations,…), Guillaume Boutin aurait pu être tenté de remettre à plus tard ses velléités de bâtir un “New Proximus”. L’arrivée du coronavirus en Belgique et les mesures de confinement imposées à la population auront eu l’effet exactement inverse.

Voici, en quatre questions, ce qu’il faut retenir des déclarations du CEO de Proximus.