A la demande de certains parlementaires fédéraux, membres de la commission des entreprises publiques, le ministre de tutelle de Proximus, Philippe De Backer (Open VLD) et le président du conseil d'administration de l'entreprise publique de télécoms, Stefaan De Clerck, sont auditionnés ce mercredi matin à la Chambre.

Ces auditions font suite au départ annoncé de la CEO de Proximus, Dominique Leroy, vers l'opérateur néerlandais KPN, un départ qui était prévu le 1er décembre mais que Dominique Leroy a finalement précipité à ce vendredi, sur pression des syndicats qui estimaient que la CEO, en possession d'information "sensibles et stratégiques" sur l'entreprise, devait partir rapidement afin qu'il n'y ait pas de conflit d'intérêt. Les représentants du personnel croient en effet à un possible rachat à venir de Proximus par KPN.

Philippe De Backer a pris la parole en premier pour, de prime abord, "rectifier certaines informations fausses publiées dans la presse". "La loi a changé et l’État n'intervient ni dans la gestion des entreprises publiques, ni dans le choix du CEO, ni dans le montant de son salaire", a-t-il déclaré. Une polémique a éclaté il y a dix jours, après l'intervention de Stefaan De Clerck à la télévision flamande. Le président du conseil d'administration avait plaidé pour une revalorisation salariale du successeur de Dominique Leroy afin de rendre le poste de CEO attractif.

Concernant l'éventuel conflit d'intérêt de Dominique Leroy qui s'en va pour KPN, le ministre a indiqué que "le contrat de Dominique Leroy contient une clause de non-concurrence mais elle ne s'applique toutefois pas à des pays dans lesquels Proximus n'a pas d'activités".

Philippe De Backer a adressé un message au prochain gouvernement fédéral. "Il lui appartient de créer un holding fédéral qui abriterait un centre d'expertise assurant la gestion des entreprises publiques." Il souhaite aussi "garder l'option de la privatisation des entreprises publiques ouverte".

Stefaan De Clerck a, pour sa part, refait une ligne du temps des événements, depuis début juin et jusqu'à aujourd'hui. "Le 3 juin, Dominique Leroy a fait part au conseil d'administration de Proximus de sa volonté de prolonger son mandat de CEO et a formulé la demande de pouvoir bénéficier d'incitants à long terme (dont les membres du comité de direction de Proximus bénéficient mais pas le CEO, NdlR). Le CA a marqué son accord le 29 juin. Le 27 août, Madame Leroy m'a informé qu'elle avait la forte intention de ne pas renouveler son contrat et c'est début septembre qu'elle a confirmé qu'elle quittait Proximus pour KPN", a expliqué Stefaan De Clerck.

Il a ajouté que le conseil d'administration se penchera ce jeudi sur le profil recherché pour le successeur de Dominique Leroy.

Les députés ont ensuite posé leurs questions, principalement axées sur le salaire du CEO, des raisons qui ont motivé Dominique Leroy à partir pour KPN, du possible problème de conflit d'intérêt, de la désignation du successeur et de la restructuration en cours de négociation au sein de Proximus (1900 emplois sont menacés). Sans surprise, les partis socialistes, écologistes et l'extrême gauche, tant flamands que francophones, mais aussi le CDH ont épinglé, parfois de façon virulente, le montant du salaire de la CEO de Proximus (535.000 euros annuels), jugé "indécent", face aux centaines, voire plus, d'employés de Proximus qui perdront leur emplois dans la restructuration.

Stefaan De Clerck a "blanchi" Dominique Leroy en matière de violation de la clause de non-concurrence de son contrat avec Proximus qui ne s'applique pas car "KPN a zéro activité en Belgique".

A l'instar du ministre De Backer, le président du CA évoque la pertinence de regrouper les parts de l’État au sein de la FPIM, la Société fédérale de participations et d'investissement, non pas pour que l’État intervienne dans la gestion des entreprises publiques mais bien pour "définir l'orientation des entreprises publiques".

Il a exprimé sa volonté de voir les syndicats et la direction de Proximus poursuivre "rapidement" les négociations sociales autour du plan de transformation de l'entreprise et "trouver une solution négociée". Stefaan De Clerck s'est dit "confiant" et a évoqué des "progrès déjà accomplis".

Un coin du voile a été levé sur le profil recherché pour le prochain CEO de Proximus. "On veut le meilleur candidat possible, sans exigence linguistique (faisant référence au fait que l'origine flamande ou francophone du successeur n'avait pas d'importance, NdlR). Nous voulons quelqu'un d'expérimenté dans le secteur des télécoms, de disponible, un dirigeant ayant le sens de l'humain et de la communication, qui a une vision sur ce monde très complexe et concurrentiel des télécoms et qui mettre le client belge au centre de son approche", a détaillé Stefaan De Clerck.

Il a tenu à souligner que les salaires des CEO en vigueur dans les entreprises européennes concurrentes de Proximus étaient beaucoup plus élevés. "Il faudra en tenir compte."

Les noms des candidats qui se sont manifestés feront l'objet d'un examen par le CA de Proximus en octobre et une "short list" devrait être faite à ce moment.