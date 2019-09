Après l'échec des discussions lundi entre les syndicats et le conseil d'administration de Proximus, au sujet du départ de la CEO Dominique Leroy, La Libre a appris de sources syndicales que des arrêts de travail spontanés du personnel de l'entreprise publique de télécoms se multiplient ce mardi en Wallonie et à Bruxelles.

Le climat social chez Proximus connaît un regain de tension ce mardi. De nombreux arrêts de travail spontanés du personnel sont à signaler, principalement en Wallonie et à Bruxelles mais aussi en Flandre, a-t-on appris de sources syndicales.

Les syndicats SLFP et Acod rapportent des arrêts de travail au call-center de Bruxelles, dans des services de support administratifs à Liège, des jointeurs (ces techniciens chargés des réparations et de la maintenance du réseau) se croisent les bras un peu partout en Wallonie et le bâtiment de Proximus de Mons, qui abrite plusieurs services, serait quasiment à l'arrêt ce mardi midi. Bart Neyens, le président de l'Acod, signale que le mouvement fait tache d'huile en Flandre.

"Le personnel de Proximus est excédé", souligne Jean-Claude Philippon, le président du SLFP Proximus. "Les gens ne comprennent pas que Dominique Leroy ne quitte pas ses fonctions plus tôt et nous ne pouvons pas leur expliquer pourquoi", précise Bart Neyens.



Ce mouvement de grogne fait suite à la rencontre, lundi matin, entre une délégation du front commun syndical et le président du conseil d'administration de Proximus, Stefaan De Clerck. Ce dernier a reçu des syndicats une lettre ouverte exigeant que l'entreprise publique "coupe immédiatement tout contact avec la CEO" Dominique Leroy. La patronne de Proximus a annoncé son départ de l'entreprise au 1er décembre, pour rejoindre l'opérateur néerlandais de télécoms KPN. Les syndicats soupçonnent KPN de vouloir lancer "une attaque télécom sur la Belgique" et ils estiment que Dominique Leroy ne peut dès lors rester à son poste, puisqu'elle a accès à "des informations confidentielles et stratégiques de Proximus".

La demande syndicale d'un départ anticipé de Dominique Leroy a été rejetée par le conseil d'administration, sous prétexte que "KPN n'est pas un concurrent direct de Proximus" et que Madame Leroy doit encore boucler certains dossiers stratégiques avant de quitter l'entreprise. Les organisations syndicales n'ont pas apprécié et avaient fait savoir que les négociations sociales autour de la restructuration en cours (1.900 emplois sont menacés) étaient suspendues, le temps pour la direction de préciser ses priorités en matière de discussions sociales.

"Lundi soir, nous avons reçu un message de la direction nous invitant à participer ce mardi matin à une réunion de négociation, au sujet d'une nouvelle business unit. Nous y sommes allés et nous avons proposé au management de faire intervenir un médiateur social pour tenter de débloquer la situation", explique Jean-Claude Philippon. "En tant qu'entreprise publique, nous n'avons officiellement pas le droit de faire appel à un médiateur mais, si la direction et les syndicats sont d'accord, c'est toutefois possible", indique Bart Neyens. La direction fera savoir mercredi si elle accepte cette intervention.