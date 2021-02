Proximus publie des résultats pour l'année 2020 "conformes aux prévisions" et assez solides grâce à une "solide performance commerciale". Si le groupe estime que le Covid-19 lui aura coûté 49 millions d'euros, il tire tout de même son épingle du jeu dans la crise sanitaire, comme pour la plupart des opérateurs télécoms. Si le marché "retail" - la vente de produits en magasin - a diminué, les services et autres n'ont en général pas connu la même tendance.

Proximus a annoncé investir massivement dans le développement de la fibre ces derniers mois et a également racheté l'ensemble des parts de sa filiale internationale BICS (Belgacom International Carrier Services). Le groupe confirme que les dépenses vont continuer de grimper en 2021, pour concrétiser les annonces, mais l'opérateur va maintenir sa politique de réduction des coûts, déclare Guillaume Boutin, le CEO. Le rachat de Mobile Viking doit pour sa part encore être validé par les autorités de la concurrence.

"Pour continuer à maîtriser rigoureusement nos coûts à l'avenir, nous élaborons actuellement un nouveau programme qui vise à réaliser une économie brute totale d'environ 400 millions d'euros d'ici 2025. Environ la moitié de ce montant se reflète déjà dans notre objectif de baisse de -1 à -2% de dépenses d’exploitation pour la période 2020-2022."

Chiffre d'affaires en légère baisse

Le chiffre d'affaires sous-jacent domestique du groupe est de 4,285 milliards d'euros, en baisse de 2,3 % par rapport à 2019. L'Ebitda (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) sous-jacent domestique atteint, lui, 1,705 milliard d'euros et est en recul de 0,7 %, tandis que celui du groupe est de 1,836 milliard d'euros (-1,8 %).

Si l'ampleur et la durée des effets du Covid-19 restent très incertaines en 2021, reconnait Proximus, la société émet tout de même des prévisions de stabilité pour l'année à venir.

"Proximus a clôturé l'année sur une part de marché de 45,3 % pour l'internet fixe, 38,7 % pour l'ensemble des services mobiles (hors M2M, Machine to Machine, NdlR) et 37,8 % pour la TV digitale."

Proximus confirme dès lors son intention de verser un dividende annuel brut de 1,20 euro par action sur les résultats 2021 et 2022, ce montant étant à considérer comme un plancher.

La publication des résultats et l'annonce du maintien du dividende n'a pourtant pas suffi pour rassurer les investisseurs et l'action a perdu plus de 8% à l'ouverture de la Bourse ce vendredi.