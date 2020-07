Proximus a conclu un partenariat avec l'opérateur français Sewan, a-t-il annoncé mercredi dans un communiqué. La société Sewan, active en France, en Espagne et en Allemagne, propose aux entreprises des services voix fixes et mobiles ainsi que des services dans le cloud. Fin 2019, l'entreprise a fait son entrée sur le marché belge en acquérant 3Starsnet, opérateur télécom actif depuis plus de 25 ans dans l'environnement B2B en Belgique et partenaire historique de Proximus. Le modèle commercial de Sewan est basé sur des solutions dans le cloud en marque blanche et un canal de distribution de plus de 850 opérateurs de taille réduite, fournisseurs de services, intégrateurs et sociétés IT, explique Proximus.

L'accord signé permet à Sewan d'utiliser le réseau l'opérateur belge en tant que "light MVNO" (Mobile Virtual Network Operator) pour commencer à offrir des services de communication unifiée d'ici fin 2020.