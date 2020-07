Proxyclick poursuit son envol © BUREAUX RÉGIONAUX Jean-Bernard van Zuylen, Gregory Blondeau et Geoffroy De Cooman : fondateurs de Proxyclick. Entreprises & Start-up Pierre-François Lovens

Les fondateurs de Proxyclick, société technologique bruxelloise qui connaît une très forte croissance depuis quelques années (on parle de "scale-up"), ne sont pas près d’oublier les premiers mois de 2020 ! En matière de sensations fortes, ils ont été servis… Fin janvier, Gregory Blondeau, Geoffroy De Cooman et Jean-Bernard van Zuylen avaient sablé le champagne à l’occasion d’une levée de fonds de 15 millions de dollars. Destiné à accélérer l’expansion de Proxyclick sur le marché américain (où l’entreprise réalise déjà près de 50 % de son chiffre d’affaires), cet apport d’argent frais s’était accompagné de l’installation du CEO, M. Blondeau, à New York afin de faire grossir l’équipe locale et d’être au plus près des clients américains. Mais, à peine arrivé à Manhattan, le patron de Proxyclick a dû renvoyer tout le monde à son domicile pour cause de confinement !