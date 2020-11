L’intelligence artificielle (IA) touche un nombre grandissant de domaines d’application. Les “use cases” en matière de santé, d’énergie, de mobilité, de médias, etc., se multiplient. L’industrie n’y échappe pas. On parle aujourd’hui de “smart manufacturing” ou d’industrie 4.0. Les cas d’application, en Wallonie notamment, sont plus rares, même si quelques pionniers, comme Prayon ou Alstom Belgium, ont démontré la valeur ajoutée que des groupes industriels pouvaient retirer d’un traitement algorithmique réfléchi de bases de données dont ils disposent.