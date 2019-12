Cette idée peut paraître au premier abord complètement saugrenue. Pourtant, un trajet en Uber Copter, le nouveau service de l'entreprise californienne de VTC, à Big Apple, coûte véritablement moins cher qu'un trajet en Uber X classique. Enfin, tout dépend de l'offre et de la demande. Mais ça peut arriver.

Le 23 décembre, une utilisatrice a publié sur Twitter le prix qui lui en coûterait de rejoindre l'aéroport JFK de New York depuis Manhattan. Alors qu'un trajet classique en Uber X lui serait revenu à environ 126 dollars, l'application lui indique qu'elle n'aurait eu, en fait, qu'à dépenser 101 dollars via le service Uber Copter. De plus, le temps de trajet est drastiquement plus faible, voie des airs oblige. Il fallait compter 7 minutes à peine pour rejoindre sa destination.

Sur la capture d'écran diffusée par l'utilisatrice, on peut remarquer la différence de prix, mais aussi de temps de trajet, soit 16 minutes.

L'option de rejoindre leur destination via les airs attire en tout cas de plus en plus de New-Yorkais, qui constatent que les prix et les temps de trajet sont bien plus attractifs, dans une ville de plus en plus congestionnée et où les tarifs des VTC sont de plus en plus élevés.

Une autre personne a d'ailleurs tenu à filmer son décollage en direction de l'aéroport, L'utilisateur en question affirme n'avoir mis que 7 minutes pour 109 dollars la "course" pour rejoindre sa destination.

Uber Copter était au préalable réservé aux membres Uber Rewards, l'offre s'étant depuis étendue au grand public, mais uniquement pour une liaison (entre Lower Manhattan et JFK), avec des prix plus attractifs pour les périodes de fin d'année.