Mi-juin, José Castillo, le cofondateur de la biotech wallonne Univercells, nous avait annoncé la création d’une nouvelle filiale, Quantoom Biosciences, spécialisée dans les procédés de production d’ARN messager (ARNm). Il s’agit de cette molécule et technologie que l’on retrouve, notamment, à la base de plusieurs vaccins anti-Covid. En ligne avec sa vision “Biologics for all”, Quantoom Biosciences ambitionne de mettre au point de nouveaux procédés de fabrication de vaccins et de traitements à ARN messager à un prix plus abordable afin de les rendre accessibles à un plus grand nombre de patients.