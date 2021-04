Pour Philippe Verdonck, le patron de l'aéroport de Charleroi, c'est "une très bonne nouvelle". "On s'y attendait un peu, mais cela va rassurer pas mal de compagnies aériennes et de passagers qui se posaient des questions sur la stratégie belge en la matière." Il ne s'attend toutefois pas à une ruée immédiate des passagers vers son aéroport. "Je pense que les gens vont rester prudents, notamment à cause des mesures de quarantaine qui restent en vigueur pour la plupart des destinations. On attend aussi toujours la carte uniforme des codes couleurs au niveau européen."