Quelles compétences acquises via les jeux vidéos pouvez-vous inclure sur votre CV ? Faites le test ! Entreprises & Start-up Solange Berger

© D.R. Le "gamer" est amené à développer un vaste éventail de compétences, note Manpower : écouter, apprendre, évaluer, réfléchir de façon critique, faire preuve de créativité ou d’autonomie, gérer des ressources limitées, maîtriser son temps, etc.

Concrètement, le Gaming Skills Translator – le Traducteur de Compétences de Jeu – demande au candidat de saisir trois jeux spécifiques qu’il pratique le plus souvent, son expérience et son niveau de compétence ainsi que le temps qu’il passe à jouer. Le test prend 3 minutes maximum. L’outil et son algorithme traduisent ensuite le profil du gamer en compétences à rajouter dans son CV ou à aborder lors d’un entretien d’embauche. “ Si dans tel jeu, le joueur a tel niveau, l’outil estime qu’il a développé telles ou telles compétences.”