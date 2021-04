C'est un morceau de carton édité il y a près de 25 ans, qui représente un dragon orangé, gueule ouverte sur fond rouge. Certain l'auront reconnu, il s'agit d'une carte Pokémon arborant la créature nommée "Dracaufeu". La semaine dernière, cet objet a été vendu pour 255 000 euros sur eBay...

La carte est une authentique première édition en anglais. © Shutterstock

Les cartes de collection Pokémon ont été imprimées au Japon dès 1996, puis pour le reste du monde à partir de 1999, à la suite du succès des séries télévisées mettant en scène ces personnages. La somme record atteinte par la carte "Dracaufeu" est due à l’absence d’ombre, un défaut de fabrication ensuite corrigé, mais bien gageure d'une authentique première édition en anglais.

De plus, en dépit de sa fonction initiale qui était d'être jouée et échangée par les enfants de la génération Y, la carte est toujours en parfait état, d'après l'organisme de certification officiel des cartes de collection - oui cela existe - le Professional Sports Authenticator (PSA).

"Illustrator Pikachu", la deuxième plus chère

Depuis cette vente, les annonces pour des cartes Pokémon proposées à des prix plus ou moins exorbitants se multiplient sur le web. Mais attention, si vous décidez de fouiller le grenier pour retrouver ces trésors d'enfance, avant de pouvoir vendre une carte le prix d'une Ferrari, il faudra nécessairement la faire authentifier par le PSA. Un service qui n'est pas gratuit.

Dans la même gamme de prix, on citera aussi la carte représentant Tsunekazu Ishihara, PDG de la Pokémon Company qui a lancé le concept en 1996. Cette carte a été distribuée personnellement par le dirigeant à ses employés et à des invités spéciaux lors de son 60e anniversaire, de petits veinards toutefois non autorisés à revendre ce cadeau. Seuls 30 à 60 exemplaires existent, chacun d'une valeur d'environ 43 000 euros.

La carte "Illustrator Pikachu" est l'une des plus rares. © Catawiki

La carte "Illustrator Pikachu", qui montre le célèbre Pokémon jaune, un pinceau entre les bras, est encore plus précieuse. Il en existe seulement 39 exemplaires destinés aux gagnants des concours d’art Pokémon. Selon certains sites, il n’en resterait même plus que quatre en circulation ; en 2019, l'une d'entre elles a été vendue aux enchères 210 000 euros.

La plus précieuse carte de baseball

Mais il n'y a pas que les cartes Pokémon qui atteignent des sommets. La carte de baseball T206 Honus Wagner par exemple, est une carte rare de l'ancien joueur de baseball Honus Wagner, considéré comme l'un des meilleurs de tous les temps à ce sport. Fabriquée et distribuée de 1909 à 1911, la carte a été vendue à un collectionneur californien pour 2,8 millions de dollars en 2007.

La carte de baseball la plus précieuse de tous les temps. © Domaine public

Elle est considérée comme la carte de baseball la plus précieuse de tous les temps.

La carte de sport Michael Jordan Fleer Rookie de 1986-1987, souvent achetée comme investissement, s'échange quant à elle aux alentours des 100 000 euros. Enfin, la carte de baseball Ted Williams de 1954 nécessite un budget de plus de 50 000 euros pour se l'offrir.

Pour conclure, ce sont les cartes Pokémon et de baseball qui peuvent se vendre à des sommes folles, car les cartes tirées d'autres jeux vidéo ou personnages de fiction sont plus à la marge, prisées par un moins grand nombre de personnes.